Американский чиновник заявил, что представительно России в СБ ООН «троллит» Politico: американский чиновник заявил, что представительство России «троллит» в СБ ООН

Москва пытается использовать председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН в своих целях, заявил представитель администрации США в интервью изданию Politico. Американский чиновник описал работу председательства России в Совбезе фразой «они пытаются нас троллить».

Они пытаются нас троллить. <...> Но мы на это не поведемся, — сказал он.

С ним согласился старший вице-президент Фонда ООН Питер Йео, назвавший сложившуюся ситуацию неприятным моментом дипломатии и предположил, что в долгосрочной перспективе она будет только ухудшаться.

23 апреля стало известно, что США отказались выдать визы российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что этот отказ показал цену заявлениям США о защите свободы слова. Он добавил, что Москва не забудет и не простит этого.

До этого представитель РФ Ирина Тяжлова сообщила, что американские власти отказались выдавать визы российским делегатам. Она подчеркнула, что они планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. По словам Тяжловой, в выдаче виз россиянам было отказано безосновательно.