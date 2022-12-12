Американские СМИ рассказали о «титанической битве» с Россией 19FortyFive: Россия и Запад начали «титаническую битву» за будущее системы финансов в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Западные страны вступили с Россией в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы. С таким утверждением выступил обозреватель Роберт Фарли в материале для американского издания 19FortyFive. По его словам стороны задействуют все варианты — от введения санкций до отказа от долларов и поиска новых торговых партнеров.

Фарли напомнил, что после начала специальной военной операции России на Украине США, Евросоюз, Великобритания и Япония запустили в отношении Москвы кампанию, выразившуюся в «санкциях такого масштаба, которых ранее не было в мировой финансовой истории». Были, по сути, заморожены порядка $300 млрд валютных резервов, которые Россия размещала в иностранных банках. При этом Москва смогла использовать замороженные активы для выплаты процентов по суверенному долгу.

Также в рамках борьбы Запад отключил от международной платежной системы SWIFT ряд крупных российских банков. В свою очередь Москва потребовала, чтобы иностранные потребители энергоресурсов платили за газ и нефть рублями.

Наконец, несколько дней назад вступили в силу нефтяные санкции. В частности, ЕС прекратил прием нефти из РФ, перевозимой по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и также Евросоюз ввели ограничение цен на такую нефть на уровне $60 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя установление странами Запада потолка цен на российскую нефть, заявил, что Россия не будет продавать нефть на условиях, отличных от рыночных. По его словам, Москва не изменит свою позицию, даже если придется сократить добычу сырья.

Таким образом, Россия и Запад вступили в «титаническую битву», на кону которой — будущее всей мировой финансовой системы, резюмировал Фарли.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что в настоящее время заметных результатов от введения лимита цен на нефть из России нет. Он отметил, что ограничительные меры используются в политических целях и пока не ясно, удастся ли с их помощью добиться каких-либо результатов.

В свою очередь специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для американского издания The Epoch Times сообщил, что инициированное странами G7 ограничение на российскую нефть сыграло на руку Китаю. При этом самой России, как утверждает специалист, ограничения также не вредят.