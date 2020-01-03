https://static.news.ru/photo/6cfe6676-2f1f-11ea-b44f-fa163e074e61_660.jpg Кортни Фрил Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп делал непристойное предложение бывшей ведущей Fox News Кортни Фрил. Об этом она написала в своих мемуарах Tonight at 10: Kicking Booze and Breaking News.

По словам Фрил, инцидент произошёл до того, как Трамп стал главой государства. Она разговаривала с бизнесменом по телефону, когда будущий президент Америки назвал женщину «самой горячей» журналисткой в стране. После этого он якобы предложил «приехать к нему в офис, чтобы поцеловаться».

Мы оба — женатые люди, — сказала она в ответ.

Фрил отмечает, что после непристойного предложения ей было трудно с серьёзным видом сообщать о выдвижении Трампа в президенты. Кроме того, журналистку раздражало, что бизнесмен называет лгуньями всех женщин, которые заявляли о домогательствах с его стороны, говорится в мемуарах, на которые ссылается The Independent.

Издание уточняет, что неизвестно, когда именно произошёл инцидент, но Фрил работала на Fox News шесть лет, а в 2013 году перешла на радиостанцию KTLA.

Президента США в домогательствах обвиняют не в первый раз. Как писал NEWS.ru, журналистка Джин Кэрролл по этой же причине подала в суд на хозяина Белого дома. Она предъявила Дональду Трампу иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее в Сети появился отрывок из книги Кэрролл, в котором говорится, что будущий глава государства изнасиловал женщину в примерочной магазина Bergdorf Goodman в 1995-м или 1996 году. Трамп счёл, что журналистка написала об этом якобы ради стремления продать свою книгу.