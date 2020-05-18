Американская компания рассказала о результатах тестов вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/01a873c4-9907-11ea-8aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Добровольцы, получившие дозы вакцины от коронавируса, имеют положительные промежуточные результаты. Об этом сообщила биотехнологическая компания Moderna, разработавшая вакцину.

Такие данные поступили после клинических испытаний первой фазы, когда основное внимание уделяется безопасности вакцины, а исследователи изучают реакцию на неё организмов небольшого числа людей.

Согласно пресс-релизу компании, у всех «восьми первоначальных участников» появились нейтрализующие антитела к вирусу на уровнях, достигающих или превышающих наблюдаемые у людей, которые выздоровели естественным способом после заражения инфекцией.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило начать вторую фазу испытаний, в которой обычно принимает участие большее число людей. Третью фазу испытаний Moderna планирует начать в июле. Как ожидается, это будут широкомасштабные испытания вакцины, обычно в третьей фазе участвуют десятки тысяч пациентов, передаёт CNN.

Как писал NEWS.ru, тесты проводились в в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле. Первая инъекция была введена менеджеру небольшой технологической компании.