https://static.news.ru/photo/7ff8dad4-7364-11ea-a8a7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что президент Дональд Трамп оказался в затруднительном положении. Во время стремительного распространения коронавируса по стране создаётся впечатление, что ситуация постепенно выходит из-под контроля президента, а от того, как пройдут эпидемия и экономический кризис, будет зависеть исход выборов.

Администрация Трампа не очень стремилась развивать здравоохранение. И сейчас об этом вспоминают, поэтому и обвиняют. Если хотите, это элементы рукотворного кризиса, — заявил «ПолитЭксперту» американист.

Он пояснил, что администрация Обамы, уходя в 2017 году, подготовила меморандум, в котором были расписаны в том числе и меры подготовки к возможной мировой пандемии. Но Трамп пренебрёг этим меморандумом.

Как писал NEWS.ru, новая вспышка коронавируса нового типа в Соединённых Штатах может произойти осенью 2020 года, но власти будут к ней готовы, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. По словам инфекциониста, вирус носит цикличный характер и легко передаётся между людьми, так что есть основания полагать, что он придёт во второй раз через полгода. Но к тому времени в стране должны будут существовать эффективные методики его выявления и борьбы с ним. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что государство готово ко второй волне заболеваемости.