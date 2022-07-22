Жена Байдена поблагодарила американца за оскорбления в адрес ее мужа Американец выкрикнул жене президента США Байдена, что ее муж — худший человек на планете

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Джо Байден и Джилл Байден

В США прохожий выкрикнул жене президента США Джилл Байден, что ее муж — худший человек в мире. Также он потребовал от американского лидера деньги за бензин. Все произошло, когда первая леди выходила из машины на одной из городских улиц. Словесная перепалка попала на видео. Джилл в ответ на заявления гражданина лишь улыбнулась и сказала «спасибо за поддержку».

Ваш муж — худший президент, который у нас когда-либо был. Вы должны нам денег за бензин, — прокричал разгневанный прохожий.

Еще в мае Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в высоких ценах на продукты и топливо в США. Он пояснил, что взрывная инфляция в стране стала результатом специальной военной операции России на Украине, а также пандемии коронавируса. Однако позднее в американских СМИ вышло множество публикаций о том, что граждане «не купились» на заявления хозяина Белого дома о скачках цен из-за президента РФ.

Накануне журналисты газеты Al Quds Al Arabi написали, что визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток стал дипломатическим поражением Вашингтона. По мнению автора публикации Ибрагима Навара, США становятся очередным государством, роль которого снижается как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Колумнист подчеркивает, что хозяин Белого дома не справился с главной задачей по восстановлению влияния американцев в регионе после вывода войск из Афганистана.