Американцы вышли на акции протеста из-за выборов

https://static.news.ru/photo/c2b242c2-1f60-11eb-b42a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryan Rahman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Волна протестов прокатилась по городам Соединённых Штатов на фоне продолжающегося подсчёта голосов на выборах президента страны.

Так, жители города Миннеаполис в штате Миннесота вышли на федеральную автостраду 94 с протестами против президентства республиканца Дональда Трампа. В результате силовики задержали сотни человек, передаёт Star Tribune. При этом всех выборщиков Миннесоты получил Джо Байден.

Акция началась 4 ноября примерно в 19:45 по местному времени (03:45 5 ноября по московскому). Полицейские перекрыли автомобильное движение на двух полосах. Они приказали протестующим сесть на асфальт и ждать оформления задержания. Людей, которые сотрудничали с представителями правоохранительных органов, а также родителям с детьми разрешили уйти без оформления документов.

Также не меньше тысячи человек собрались в центре Чикаго в штате Иллинойс с требованием посчитать все голоса. Организаторы раздавали участникам плакаты против Трампа, а затем активисты прошли маршем по Мичиган-авеню и Уокер-драйв, сообщает Chicago Sun Times. В Иллинойсе Байден победил с отрывом от Трампа в 9%.

Кроме того, протестная акция прошла в городе Филадельфия в Пенсильвании. Люди требовали подсчитать каждый голос, а также к акции присоединились протестующие, которые выступают против стрельбы в афроамериканцев сотрудниками полиции, передаёт CBS Philly. В Пенсильвании в настоящий момент продолжается подсчёт голосов и окончательный итог неизвестен. При этом Трамп лидирует после подсчёта 89% бюллетеней.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб его оппонента Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. От окончательной победы его отделяют голоса шести выборщиков.