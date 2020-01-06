https://static.news.ru/photo/0a168984-323b-11ea-87b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Corine Sciboz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство жителей Соединённых Штатов не одобряет политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщает издание Newsweek.

Компания Ipsos and Reuters провела исследование после приказа главы государства об убийстве генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Опрос показал, что 53% американцев недовольны действиями Трампа, а именно 39% «категорически не одобряют» решения президента, 7% «не одобряют в какой-то степени» и 8% «склоняются к неодобрению».

Более трети респондентов (37%) одобрили американскую политику в отношении Ирана, ещё 10% не определились с ответом.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции. По его словам, это будет происходить до тех пор, пока государство не поменяет своё поведение.