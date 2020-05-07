Американцы начали специально заражаться COVID-19 на вечеринках

Вечеринки для желающих подхватить коронавирус начали проходить в американском штате Вашингтон. Власти выявили не менее 25 человек, которые заразились на таких встречах.
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Директор окружного департамента здравоохранения Меган ДеБолт назвала участников собраний безответственными «ковидиотами», а сами собрания недопустимыми.
Министр здравоохранения штата Джон Вайсман отметил, что медики и учёные ещё недостаточно изучили вирус, чтобы говорить о безопасности даже бессимптомных случаев для здоровья.
Такое поведение нежелательно и может привести к росту заболеваемости, который лишь отложит снятие ограничений в штате, — цитирует Вайсмана New York Post.
Как писал NEWS.ru, количество заражённых в США превысило 1,22 миллиона человек. От коронавируса погибли более 73 тысяч американцев.
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