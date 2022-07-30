Американцев предупредили о дефиците сладостей к Хеллоуину Компания Hershey предупредила американцев о дефиците шоколада и конфет на Хеллоуин

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Американская кондитерская компания Hershey сообщила о возможном дефиците шоколадной продукции из-за глобального логистического кризиса, сообщает телеканал ABC News. В компании добавили, что Hershey не сможет удовлетворить спрос на сладости к празднованию Хеллоуина.

Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос, — сказала гендиректор The Hershey Company Мишель Бак.

Отмечается, что из-за кризиса цепочек поставок компания испытывает дефицит какао.

Ранее отмечалось, что во многих западных странах наблюдается дефицит целого ряда продуктов. В Японии в магазинах нет салями из-за вспышки чумы свиней в Африке. В Германии существует дефицит бутылочного пива из-за конфликта на Украине. США столкнулись с дефицитом попкорна.

В марте крупные федеральные и региональные российские торговые сети получили уведомления от производителей кондитерских изделий с требованиями повысить отпускные цены на их товары в среднем на 25%. Производители объясняют требования о повышении закупочных цен ростом себестоимости товаров из-за санкций.