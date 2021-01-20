Аккаунты Белого дома в Twitter передали администрации Байдена

https://static.news.ru/photo/978a42ac-5b60-11eb-a378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ведомственные аккаунты Белого дома в социальной сети Twitter после инаугурации перешли администрации избранного президента США Джо Байдена. Об этом рассказал представитель сервиса Ник Пачилио.

Ведомственные аккаунты Белого дома в Twitter теперь перешли от администрации Трампа к администрации Байдена, — написал Пачилио в своём аккаунте.

Institutional White House Twitter accounts have now been transitioned from the Trump administration to the Biden administration. — Nick Pacilio (@NickPacilio) January 20, 2021

Помимо официального аккаунта Белого дома (@WhiteHouse) и президента США (@POTUS), были переданы также аккаунты вице-президента (@VP), первой леди (@FLOTUS) и пресс-секретаря (@PressSec). Отмечается, что специальный аккаунт был создан для мужа вице-президента Камалы Харрис Дага Эмхоффа (@SecondGentleman). Пачилио добавил, что записи членов администрации Дональда Трампа теперь будут храниться в архивах открытого доступа.

Ранее стало известно, что дизайн официальной интернет-страницы Белого дома изменился сразу после вступления Джо Байдена в должность президента США. Полномочия предыдущего американского лидера Дональда Трампа истекли в полдень 20 января. Одновременно с этим на домашней странице Белого дома появилась фотография Джо Байдена и Камалы Харрис — первой женщины-вице-президента в истории страны.

Как сообщал NEWS.ru, бывший президент США Барак Обама поздравил Байдена с победой. Он оставил своё послание в микроблоге. Публикацию политик снабдил фотографией, на которой видно, что они вместе с Байденом стоят в обнимку.