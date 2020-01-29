Фото: Back To The Future - The Musical/youtube.com

Актёр Сергей Гармаш раскрыл подробности ухода из жизни художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. По его словам, смерть артистки была лёгкой, как и её отношение к жизни.

Она сделала вздох на даче и потеряла сознание. Не видела ни реанимации, ни врачей, ничего, — рассказал он в беседе с «Московским комсомольцем». По словам актёра, незадолго до смерти состояние...