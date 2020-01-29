Вышел трейлер мюзикла, созданного по мотивам фильма «Назад в будущее» американского режиссёра Роберта Земекиса.
В ролике с актёрами, исполнившими главные роли,
Обладатель премии «Тони» Джон Рендо выступил создателем мюзикла. Постановщика консультировал Роберт Земекис и Боб Гейл, написавший с ним сценарий к кинотрилогии.
Музыку и тексты для мюзикла написали композиторы Глен Баллард и Алан Сильвестри, также работавший над фильмами.
Постановка пройдёт в Оперном театре Манчестера в Великобритании, премьера запланирована на февраль 2020 года.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Джонни Депп займётся продюсированием мюзикла о перчатке Майкла Джексона. В основе постановки, получившей название «Ради любви перчатки» (For the Love of a Glove), лежит одноимённая книга американского драматурга Джулиена Ницберга.
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