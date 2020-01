https://static.news.ru/photo/ee81096e-42b2-11ea-a5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Back To The Future - The Musical/youtube.com

Вышел трейлер мюзикла, созданного по мотивам фильма «Назад в будущее» американского режиссёра Роберта Земекиса.

В ролике с актёрами, исполнившими главные роли, появился Кристофер Ллойд, сыгравший доктора Эммета Брауна в оригинальной картине.

Обладатель премии «Тони» Джон Рендо выступил создателем мюзикла. Постановщика консультировал Роберт Земекис и Боб Гейл, написавший с ним сценарий к кинотрилогии.

Музыку и тексты для мюзикла написали композиторы Глен Баллард и Алан Сильвестри, также работавший над фильмами.

Постановка пройдёт в Оперном театре Манчестера в Великобритании, премьера запланирована на февраль 2020 года.

