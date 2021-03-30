В МХАТе им. Горького покажут ироничный «Лес»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Настоящие поклонники балета перестали ходить в Большой театр, поскольку им не по карману цены на билеты. Об этом заявила балерина, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова.

По её словам, позволить себе купить билет в театр за 60 тысяч рублей может далеко не каждый любитель искусства. Для пары или семьи с ребёнком сумма и вовсе становится огромной....