В МХАТе им. Горького покажут ироничный «Лес»

Всего четыре дня в апреле — 1, 28, 29 и 30 — в МХАТе им. М. Горького пройдёт премьерный спектакль «Лес» по пьесе А. Н. Островского в постановке петербургского режиссёра Виктора Крамера. Главные роли в спектакле исполнят артисты Надежда Маркина, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Татьяна Поппе и Алиса Гребенщикова.
Новая постановка МХАТ отличается от привычного и классического Островского: стык авангарда, классического театра, буффонады, минимализма и многослойности — режиссёр Виктор Крамер сочетал несочетаемое с помощью иронии и юмора. Новаторская форма постановки присутствует в декорациях, костюмах, пластике, музыке, раскрывая и помогая увидеть новые смыслы классической пьесы, — говорится в пресс-релизе театра.
Имение Гурмыжской на сцене покроет гора опилок, по которым будут ходить, бегать и прыгать главные герои. В опилки превратится и вся усадьба, над ней возвысится лесопильная машина, которая превратит в труху не только лес, но и мебель некогда традиционного русского поместья.
Продолжительность спектакля — три часа с одним антрактом, возрастное ограничение — 12+.
Ранее, 21 марта, отмечался Международный день театра кукол. Официально этот праздник существует только с 2003 года, но многие из нас в детстве обожали посещать кукольные спектакли, на которых всегда царила особая атмосфера. Чтобы поддержать всех причастных к празднику и напомнить читателям о том, какими интересными и завораживающими могут быть такие постановки, NEWS.ru подготовил фоторепортаж из Театра кукол имени С. В. Образцова. Сотрудники показали весь процесс кропотливой подготовки к популярному спектаклю «Чиполлино».