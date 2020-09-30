«Современник» открывает сезон спектакля «Собрание сочинений» по Гришковцу

Московский театр «Современник» открывает 1 октября 65-й сезон. Первым спектаклем стал «Собрание сочинений» по пьесе Евгения Гришковца.
Постановкой представления займётся Виктор Рыжков, художественный руководитель театра,
Театр «Современник» сохранит традицию и будет открываться впредь в день рождения своего легендарного худрука Олега Николаевича Ефремова, — сказал Рыжков.
Он также поделился, что в апреле 2021 года будет представлена скульптурная композиция, посвящённая основателям театра, в числе которых Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачёва, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачёв.
Как писал NEWS.ru, Государственный Театр Наций объявил о премьере спектакля «Горбачёв» латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Роли в постановке исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен