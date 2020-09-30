«Современник» открывает сезон спектакля «Собрание сочинений» по Гришковцу

https://static.news.ru/photo/b7239950-03c3-11eb-abb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский театр «Современник» открывает 1 октября 65-й сезон. Первым спектаклем стал «Собрание сочинений» по пьесе Евгения Гришковца.

Постановкой представления займётся Виктор Рыжков, художественный руководитель театра, сообщает ТАСС.

Театр «Современник» сохранит традицию и будет открываться впредь в день рождения своего легендарного худрука Олега Николаевича Ефремова, — сказал Рыжков.

Он также поделился, что в апреле 2021 года будет представлена скульптурная композиция, посвящённая основателям театра, в числе которых Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачёва, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачёв.

Как писал NEWS.ru, Государственный Театр Наций объявил о премьере спектакля «Горбачёв» латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Роли в постановке исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.