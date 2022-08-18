Фестиваль «Театральный марш» пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба фестиваля «Театральный марш»

Самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом «Театральный марш» пройдет в Москве 10 сентября в саду «Эрмитаж». С 12:00 до 23:00 зрители смогут бесплатно посмотреть спектакли более десяти московских театров. Программа составлялась с учетом интересов разных возрастных групп, гостей ждут как серьезные драматические и музыкальные спектакли, так и специальная программа для детей.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Театральный марш»

Театральный фестиваль проходит в столице с 2013 года. В этом году свои спектакли представят Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, театр им. Пушкина, театр «Новая опера», «Школа современной пьесы», театр «Балет Москва», театр Терезы Дуровой, театр «Школа Драматического Искусства». А также Театр на Таганке, который завершит программу концертным исполнением мюзикла «Онегин» в постановке Алексея Франдетти.

Гости фестиваля также смогут принять участие в «Балетной зарядке» от артистов МАМТ и посетить «Мастерскую будущих художников». Поддерживать атмосферу праздника в перерывах между спектаклями будет уличный оркестр духовых инструментов Tinto Brass Band, участники которого являются профессиональными музыкантами.

13 августа в Братеевском каскадном парке в Москве открылся седьмой Международный фестиваль фейерверков «Ростех». В этом году он был посвящен народному искусству и культурному наследию народов России. Мероприятие запланировано на два дня.