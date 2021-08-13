Худрук театра Пушкина рассказал о состоянии резко похудевшей Алентовой

Художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев в беседе с NEWS.ru рассказал о состоянии актрисы Веры Алентовой, которая 11 и 12 августа впервые после смерти мужа, кинорежиссёра Владимира Меньшова, вышла на сцену в спектаклях «Семейка Краузе» и «Ложные признания». Зрители обратили внимание, что артистка резко похудела.

Нормально она себя чувствовала. Если бы она себя плохо чувствовала, она бы не играла. Она вышла на сцену, играла два спектакля подряд. Да, наверное, она похудела. Я не обратил внимания, — отметил режиссёр.

Он призвал поклонников актрисы «не обсасывать» тему состояния Алентовой, поскольку это может причинить ей боль. Писарев попросил зрителей сосредоточиться на интересе к творчеству артистов, а «не худобе или бледноте».

Хотя я понимаю, что, к сожалению, всё больше публике интересны именно вот эти моменты, — высказался худрук театра.

В начале августа стало известно, что Вера Алентова решила вернуться к работе и сыграет 11 и 12 августа спектакли «Семейка Краузе» и «Ложные признания», открыв 72-й сезон театра им. Пушкина. Это был её первый выход на сцену после смерти супруга, кинорежиссёра Владимира Меньшова, который скончался 5 июля. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище 8 июля.

Поклонники восприняли возвращение артистки к работе неоднозначно, многие осудили Веру Алентову. Зрители посчитали, что ей необходимо соблюдать нормы приличия и держать траур как минимум в течение 40 дней после смерти мужа. За актрису заступились коллеги и друзья, в том числе актриса Светлана Немоляева, которая заявила, что «это личное дело Веры».