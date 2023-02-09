«Ее вина есть»: партнер Ахеджаковой о лишившейся работы актрисе Актер Бочкарев заявил, что Ахеджакова сама виновата в снятии с репертуара «Современника»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Народная артистка России Лия Ахеджакова «была во многом неправа» в том, что касается отношения к проведению специальной военной операции РФ на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru ее партнер по спектаклю «Игра в джин» в театре «Современник», артист Малого театра Василий Бочкарев. Он добавил, что в снятии актрисы с репертуара «Современника» есть доля ее вины.

Бочкарев подтвердил, что показ «Игры в джин» приостановлен, но о судьбе спектакля руководство театра ему не сообщало.

Я не знаю, [вернется ли спектакль «Игра в джин» в репертуар «Современника»]. Я же не работаю в «Современнике». Это решает дирекция, художественный совет, коллектив. А я имею к этому касательное отношение — я приглашенный артист. Меня пригласили, я сыграл, получил удовольствие. И от спектакля, и от общения с Лией Меджидовной, — сказал Бочкарев.

По мнению партнера Ахеджаковой, в случившемся есть доля ее вины. Он объяснил, что не согласен с ее критической позицией по СВО на Украине. Он подчеркнул, что Ахеджакова как взрослый человек «должна понимать, что происходит».

Я на другой стороне, во многом она, как мне кажется, была неправа. Все-таки она человек взрослый, опытный, она должна понимать, что происходит, какая ситуация. Поэтому доля ее вины есть. И она это знает. Я так думаю, — заявил Бочкарев.

По словам артиста, за все время совместной работы с Ахеджаковой они ни разу не обсуждали вопросы политики.

Сколько мы играли, мы не говорили на эту тему. Она знает мою позицию, а я знаю ее позицию. Поэтому мы играем только локально и получаем удовольствие от актерской профессии, — добавил Бочкарев.

Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru поддержал исключение Ахеджаковой из репертуара «Современника». Он напомнил, что ранее их организация уже публично выступала за отстранение артистки от театральной службы. Липовой отметил, что ранее Ахеджакова была его кумиром, но его расстроила ее политическая позиция. Исключение актрисы из репертуара он считает закономерным и полагает, что это поставит крест на ее карьере.

О том, что лишилась последней роли в театре «Современник» из-за распоряжения департамента культуры Москвы, Ахеджакова сообщила 8 февраля. Она подчеркнула, что обратилась к члену СПЧ Еве Меркачевой, чтобы та выяснила, кто именно настоял на ее исключении.

Меркачева в разговоре с NEWS.ru сказала, что у Ахеджаковой есть недруги, сформировавшие представление о ней как о человеке, который делает безумные высказывания. По словам члена Совета по правам человека при президенте России, Ахеджакова не пересылает деньги ВСУ. Также она «не делала никаких резких высказываний и хочет только заниматься любимым делом — играть на сцене».