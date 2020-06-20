Домогаров закрыл свой Instagram после критики за поддержку Ефремова

https://static.news.ru/photo/bd22066c-b377-11ea-bc0d-fa163e074e61_660.jpg Александр Домогаров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Народный артист РФ Александр Домогаров закрыл доступ к своей странице в Instagram. На данный шаг актёр решился после того, как стал объектом критики за поддержку устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова.

Теперь просмотр страницы Домогарова в соцсети возможен только после его одобрения. Актёр предупредил, что не станет рассматривать заявки от профилей без фотографий. Также его не устроят заявки с «цветочками, собачками и кошечками», сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александру Домогарову пришлось объясняться после первого поста в защиту Михаила Ефремова. Он пояснил, что говорил не о «трагедии артиста Ефремова», а о «страшных посланиях от людей», которые «от зависти копили яд».