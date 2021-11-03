Бурковский вернулся в МХТ им. Чехова после назначения худруком Хабенского

Андрей Бурковский вернулся в МХТ имени Чехова, как только с поста худрука ушёл Сергей Женовач, а его место занял Константин Хабенский. Об этом звезда скетчей и сериалов написал в Instagram.

Об уходе из любимого театра Бурковский с огромным сожалением сообщил месяц назад. В этот раз он ограничился одним словом:

Вернулся!

С возвращением в родные стены звезду «Кухни» и «Хорошего человека» кинулись поздравлять друзья и поклонники. Позже актёр сообщил своим почитателям, почему он решился уйти из театра, которому отдал десять лет. Оказывается, в новом сезоне он лишился сразу трёх спектаклей. Близкие к театральной жизни люди связали это с деятельностью Женовача.

Однако всё изменилось неделю назад, когда в театре произошли большие перестановки. На место худрука пришёл Константин Хабенский, чьё назначение коллеги по сцене восприняли с большими надеждами и восторгом. Этим воспользовался Андрей Бурковский, поспешивший вернуться в родной театр.

Ранее вдова Олега Табакова Марина Зудина высказала своё мнение о назначении Хабенского на пост худрука в МХТ имени Чехова и Владимира Кехмана — директором во МХАТ имени Горького.