Богомолов заявил, что устал от вопросов об отъезде из России

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Константин Богомолов

Муж Ксении Собчак Константин Богомолов заявил, что устал от вопроса, уедет ли он из России. Режиссер написал в соцсетях, что у него нет причин покидать страну, которую он к тому же считает «лучшей на Земле». Его пост опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

Я устал от вопроса — уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле, — написал Богомолов.

На днях труппа Театра на Бронной Константина Богомолова побывала на фестивале культуры «Энергия» в Иркутске. Режиссер привез постановку «Таня», билеты на которую были раскуплены за сутки. На творческой встрече со зрителями муж Собчак немного рассказал о себе. Он признался, что является «очень неуверенным в себе человеком».

Ранее Константин Богомолов назвал «культуру отмены» варварством. По словам кинодеятеля, то, что сделано, принадлежит всем людям, а значит, от этого нельзя просто отказаться. Он отметил, что можно любить человека и знать его творчество даже если у него другая позиция. Режиссер считает, что «гений и злодейство совместимы».