«Варварство»: Богомолов о «культуре отмены» Богомолов назвал «культуру отмены» варварством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов в разговоре с NEWS.ru на фестивале «Энергия» назвал «культуру отмены» варварством. По словам кинодеятеля, то, что сделано, принадлежит всем людям, а значит, от этого нельзя просто отказаться.

Мне не нравится «культура отмены». Это не культура, это варварство. То, что сделано, оно принадлежит всем и не может быть просто отменено, — сказал Богомолов.

При этом он отметил, что можно любить человека и знать его творчество даже если у него другая позиция. Богомолов считает, что «гений и злодейство совместимы».

О собственном будущем творчестве режиссер был немногословен. На вопрос, хочет ли он снять еще кому-то клип, Богомолов ответил, что нет, хотя за большие деньги и согласился бы. Кинодеятель отметил, что сам он мечтает петь и сделать спектакль «Ромео и Джульетта» с пожилыми людьми.

У меня есть мечта сделать Ромео и Джульетту с пожилыми героями. Жизнь сильнее любви. Взять двух пожилых людей, которые будут любить друг друга. В возрасте жизнь становится менее важна, чем рядом человек, — рассказал Богомолов.

При этом он считает, что нельзя говорить человеку фразу «я без тебя жить не могу», это накладывают груз ответственности.

Режиссер также поделился, что приносит ему радость: счастливый ребенок, востребованность и влюбленность. Богомолов отметил, что для него «важна игра», поскольку все умирает под «гнетом серьезности».

Я очень неуверенный в себе человек. Студентом я был асоциальным персонажем, нет навыка общения, боюсь людей и общества. Я до сих пор не общительный, не тусовочный, замкнутый. Через театр освоил способность общаться. Зашел в театр как в психотерапию, — поделился Богомолов.

Ранее Богомолов в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поддержал уехавшую из России супругу Ксению Собчак и поздравил ее с днем рождения. Он пообещал ей, что «все неприятности рассеются», а «враги проплывут мимо».