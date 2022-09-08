Заслуженный тренер России оценил шансы Хачанова выйти в финал US Open

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карен Хачанов

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в интерьвю Metaratings.ru оценил шансы Карена Хачанова выйти в финал на Открытом чемпионате США (US Open). Хачанов, занимающий 31-е место в рейтинге, в полуфинале сыграет с норвежцем Каспером Руудом (7). Встреча состоится 9 сентября.

Это было лучшее выступление Карена в теннисной карьере. Победа Хачанова над Кирьосом подтверждает еще раз, что здесь русский дух и Русью пахнет... Видно, что его команда поработала, и они вместе одержали фантастическую победу. Хачанову больше нечего терять, если будет на кураже, то может пройти Рууда. Если он прошёл Кирьоса, то и Рууда сможет, — сказал Камельзон.

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема, до US Open 2022 его максимальным достижением были четвертьфиналы Уимблдона-2021 и «Ролан Гаррос» — 2019. Также он играл в финале Олимпиады-2020 в Токио. Наивысший рейтинг 26-летнего москвича — восьмое место в 2019 году.

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