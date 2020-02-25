Украинская спортсмена Даяна Ястремская вышла в третий тур теннисного турнира в Дохе благодаря победе над представительницей США Софией Кенин.
Матч, который длился 1 час 35 минут, завершился победой Ямской со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
В следующем матче за выход в 1/4 финала турнира Ястремская поспорит с победительницей встречи между Гарбинье Мугурсой из Испании и австралийкой Айлой Томлянович.
Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.
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