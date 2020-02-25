https://static.news.ru/photo/a52bb834-57ea-11ea-a3dc-fa163e074e61_660.jpg Даяна Ястремская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская спортсмена Даяна Ястремская вышла в третий тур теннисного турнира в Дохе благодаря победе над представительницей США Софией Кенин.

Матч, который длился 1 час 35 минут, завершился победой Ямской со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

В следующем матче за выход в 1/4 финала турнира Ястремская поспорит с победительницей встречи между Гарбинье Мугурсой из Испании и австралийкой Айлой Томлянович.

Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.