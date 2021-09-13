«Я видел как пашет Медведев, это ненормально»: Чесноков — о великом финале

Российский мужской теннис официально вернулся на передовые позиции в мире. В ночь на понедельник Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США и сотворил сразу несколько эпохальных вещей. Во-первых, стал первым российским мужчиной, выигравшим «Шлем» с 2005 года, когда в Австралии победил Марат Сафин. Во-вторых, не дал Джоковичу собрать «золотой Шлем» — выиграть все четыре «мейджора» в один календарный год. До него это смог сделать лишь Род Лэйвер — в 1962 и 1969 годах. Мы обсудили этот матч с Андреем Чесноковым, легендой советского и российского тенниса.

Андрей Чесноков Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

— Признайтесь честно, удивлены таким исходом?

— Не могу сказать, что удивлён, ведь Даня до этого был в отличной форме, выиграл турнир в Торонто, дошёл до полуфинала в Цинциннати. Там он врезался в эту огромную камеру, Рублёву проиграл. Как вообще можно было поставить на корте такую камеру, любой игрок мог сломать голову об неё... Но Даня реально всю американскую серию показывал, что он в полном порядке, что он готов играть против лучших и побеждать их. И с самого первого круга US Open он чувствовал себя комфортно, ещё с сеткой повезло, не пришлось на ранних стадиях играть с кем-то вроде Карлоса Алькараса, который играет на уровне топ-15.

— Когда вы поняли, что этот матч Медведев уже не упустит?

— Я этого до последнего не мог сказать точно. Джокович, в отличие от всех других игроков, всегда добавляет от матча к матчу. Даже если он сыграл пять сетов, то через день он снова будет свежий и сыграет лучше. Но именно в этот раз он выглядел утомлённым. С Даней он не выдерживал длинные розыгрыши, которые выдерживал со Зверевым. Ему не хватило физики и терпения. Ну и Даниил — это осьминог, вылез на корт, одна щупальца у сетки, одна за задней линией. Даня успевает везде, куда бы ты ни пробил. Чем против него быстрее играть, тем лучше и быстрее играет он сам.

— Это правда. Но почему Джокович не смог показать не то что лучшей, а даже средней своей игры? Это из-за давления или скорее физической усталости?

— Здесь дело именно в Дане. Он ещё до удара движется в ту точку, куда сыграет соперник, он сейчас лучший в мире в плане тактики. Он знает, что будет делать любой соперник. У Джоковича было очень много невынужденных ошибок, 38 штук за матч, это не его цифры. Даниил заставил его ошибаться.

— Вы играли под большим давлением не раз. В том числе и матч со Штихом. Что давление делает с игроком?

— Есть теннисисты, которые в таких ситуациях играют ещё лучше. А есть такие, кто зажимается и начинает торопиться, терять голову. Джокович выиграл Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдон, он дошёл до финала здесь, выиграл 27 матчей подряд на турнирах Большого Шлема. Когда-то же он должен был споткнуться. Просто Даня сыграл очень хорошо, на жёсткую игру Новака отвечал ещё более жёсткой и агрессивной, плюс отлично подавал. Новак не был готов к этому. Удивлён ли я? Нет. Если бы Джокович обыгрывал Медведева восемь раз подряд, это было бы одно дело, но у них в последние три года равный счёт — 3:3, Даня знает как его обыгрывать.

Новак Джокович Michael Nagle/Global Look Press

— Слёзы Джоковича при последней смене сторон — это что? Что вы подумали, когда увидели их?

— Наверное, он понимал, что обречён в этом матче. Что мечта, к которой он шёл, не сбудется. Я думаю, это его добило, вместе с реакцией публики. За него ведь болели в Нью-Йорке, чего раньше не было никогда.

— Почему публика никогда не болела за Джоковича до этого матча? В любом финале она была против него.

— В этом году за него болели, потому что он мог сотворить невероятное, то, чего не было 52 года. Выиграть четыре турнира Большого шлема за один год — этого никто не делал с 1969 года, со времён Рода Лэйвера. Новак остановился в шаге от исторического достижения. Такого может вообще больше не быть. Как и того, что сделала Эмма Радукану — девушка в 18 лет выиграла US Open из квалификации, не отдав ни сета за все 10 матчей. Это абсолютно уникальное достижение. Джокович мог сотворить ещё более уникальное. Публика этого хотела. Таких универсальных игроков вообще не было за всю историю, которые комфортно чувствуют себя на любом покрытии. Даже Рафа на траве играет не так удачно, несмотря на два титула на Уимблдоне, для Роджера грунт был проблемой, несмотря на отдельные прекрасные результаты на нём. Новак — универсал, которых не было никогда, и возможно, никогда не будет. А ему уже 34 года, сколько он ещё продержится? Никто не знает. А Даня — он ведь ещё относительно новенький для США, его три года назад ещё никто не знал. Он ещё не успел стать героем.

— Сравните собственные эмоции от победы Сафина на US Open-2000 и Медведева сейчас. Что круче, ценнее?

— Каждая победа ценная, для России особенно, ведь у нас абсолютно не теннисный климат, очень дорогие корты, а финансовое положение у людей далеко не лучшее. Такие победы очень мотивируют, родители и так зачастую отдают последние гроши, чтобы их ребёнок мог играть в теннис. Медведев — трудяга, который добился всего трудом. Я знал его первых тренеров, знаю нынешнего — Жиля Сервара. Я видел, как они пашут в Ницце — это просто невыносимо. Проще с ума сойти, чем выдержать такие нагрузки.

— Медведев сказал, что для него Джокович — величайший в истории. А для вас?

— Все трое уникальны. У Джоковича есть шанс выиграть ещё пару турниров Большого Шлема и обойти других гигантов, а может быть, Рафа выиграет ещё один или два, а Новак — нет, но вне зависимости от этого, все три — одинаково величайшие. Кто бы из них ни выиграл 21 или 22, он станет более великим, чем другие два. Все три должны стоять на первый строчке пьедестала.