Власти Вашингтона отменили турнир по теннису среди мужчин

https://static.news.ru/photo/a9546b74-cb5b-11ea-b94f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tony Quinn/Icon Sportswire/Global Look Press

Власти Вашингтона сообщили об отмене турнира по теннису среди мужчин Citi Open. Причиной стала пандемия коронавируса и ограничения на международные поездки.

Турнир должен был стартовать 14 августа 2020 года. Однако решение о его отмене было принято 20 июля 2020 года. Директор турнира US Open Стейси Алластер заявил, что это не приведёт к отмене его состязаний. По словам организатора, соревнования пройдут без зрителей в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Отмена Citi Open подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается профессиональный теннис из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса. Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников. Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной.