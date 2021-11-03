В женской сборной России по теннису ответили на обвинения в жульничестве

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев прокомментировал обвинения в жульничестве, которые некоторые спортсмены предъявили отечественной команде после финала Кубка Билли Джин Кинг. Его слова приводит Sport24.

Я действовал по ситуации на корте. Это спорт, такое может случиться, каждый может травмироваться. Зачем нам мухлевать, если, по сути, мы теряем игрока № 1 в команде, с лучшим результатом в рейтинге, и он не может соревноваться, — сказал Андреев.

Поводом для претензий стала экстренная замена в составе сборной России, которая произошла незадолго до матча между Анастасией Павлюченковой и Белиндой Бенчич. Вместо 12-й ракетки мира на корт вышла Людмила Самсонова. Впоследствии она взяла верх и принесла команде победу в турнире.

Ранее сообщалось, что известная в прошлом теннисистка Пэм Шрайвер выразила недовольство решением женской сборной России изменить состав в преддверии финала Кубка Билли Джин Кинг. Бывшая третья ракетка мира обвинила российскую национальную команду в жульничестве.