https://static.news.ru/photo/ded447e6-d071-11e9-9a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stuart Robinson - STAFF/Global Look Press

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в финал Открытого чемпионата США (US Open), обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 7:6 (7:3), 7:5.

Матч продолжался 2 часа 15 минут.

В финале, который состоится 7 сентября в 23:00 по московскому времени, канадка встретится с американской спортсменкой Сереной Уильямс. 37-летняя теннисистка обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:1 за один час 11 минут.

19-летняя Андрееску уже встречалась с Уильямс в финале турнира 11 августа, однако во время первого сета американка была вынуждена сняться с соревнований из-за повреждения, что принесло автоматическую победу канадке.

Представительница Канады занимает 15-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Уильямс же находится на восьмом месте.

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