«Теннисный мяч — не шайба»: Чесноков осудил реакцию судьи на удар Джоковича

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Линейный арбитр Открытого чемпионата США по теннису, которая пострадала от удара Новака Джоковича, слишком картинно отреагировала на случившееся, считает советский и российский теннисист Андрей Чесноков.

По его словам, теннисный мяч — не шайба, при этом на видео с инцидентом хорошо видно, что теннисист не видел, куда бил мяч, а также не вкладывал в подачу дополнительную силу.

Девушка эта сделала вид, что ей не мяч в голову попал, а пуля. Было столько эмоций, что место в Голливуде ей точно обеспечено. Мне за всю карьеру очень часто прилетал мяч в разные места, в том числе в горло. Но, как видите, жив до сих пор, ничего страшного со мной не случилось, — отметил Чесноков.

При этом он подчеркнул, что дисквалификация Джоковича стала наказанием не столько для спортсмена, сколько для всего мира тенниса — зрителей, спонсоров и других. Чесноков добавил, что существуют правила АТР, которые должны соблюдаться, однако есть и «объективная реальность» и исключения, например, связанные с пандемией коронавируса.

И так игроков на US Open многих нет, а без Джоковича турнир совсем опустел. Я понимаю, остался Даниил Медведев и другие ребята, но именно Новак был украшением чемпионата, — заявил он.

Чесноков считает, что теннисиста можно было оштрафовать на очко или гейм, но не дисквалифицировать, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сербский теннисист Новак Джокович попал в голову линейному судье по ходу матча US Open — Открытого чемпионата США. Скандальное видео опубликовано в Сети.