Теннисист Медведев выбыл из розыгрыша Открытого чемпионата Франции

https://static.news.ru/photo/67ceb59e-01e1-11eb-bbec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представителю Венгрии Мартону Фучовичу в рамках первого круга турнира.

Матч за выход во второй круг завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1 в пользу Фучовича. Венгерский спортсмен во втором круге померяется силами с испанцем Альбертом Рамосом. Призовой фонд турнира составляет €38 млн, передаёт ТАСС.

Фаворитом поединка Медведев — Фучович считался россиянин, занимающий в настоящее время пятую строчку в рейтинге ATP. Венгр же является лишь 63-й ракеткой мира. Наивысшим достижением Медведева в карьере на сегодня стал выход в финал US Open (Открытый чемпионат США) в 2019 году, где российский теннисист уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Как сообщал NEWS.ru, в январе 2020 года Даниил Медведев также не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходил в Мельбурне. Россиянин тогда уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

По итогам 2019 года Медведев был признан лучшим теннисистом года в России. Медведев также был номинирован на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).