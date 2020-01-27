Фото: Bai Xue/Xinhua/Global Look Press

Россиянин Карен Хачанов проиграл австралийцу Нику Кирьосу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Матч продолжался 4 часа 26 минут, завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8) в пользу австралийца. В 1/8 финала турнира Кирьос проведёт матч с первой...