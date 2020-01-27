Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Медведев уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Матч длился 3 часа 25 минут.
В следующем матче Вавринка сыграет с победителем поединка Андрей Рублёв (Россия) — Александр Зверев (Германия).
Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Каролину Плишкову в матче третьего круга Australian Open, писал NEWS.ru. Матч длился 2 часа 25 минут и завершился в пользу Павлюченковой со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
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