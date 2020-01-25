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Россиянин Андрей Рублёв прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

В матче третьего тура российский спортсмен обыграл Давида Гоффена из Бельгии со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4). Встреча длилась 3 часа 3 минуты. В следующем матче Рублёву предстоит...