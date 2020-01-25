Анастасия Павлюченкова Анастасия Павлюченкова Фото: Zhu Hongye/www.imago-images.de/Global Look Press

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Каролину Плишкову в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Матч длился 2 часа 25 минут и завершился в пользу Павлюченковой со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Плишкова является второй ракеткой мира, россиянка занимает 30-е место рейтинга WTA.

В следующем матче Павлюченкова сыграет с немкой Ангелик Кербер.

Как писал NEWS.ru ранее, россиянин Карен Хачанов обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера в матче второго круга Australian Open. 

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