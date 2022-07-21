Тартакова рассказала о реакции Касаткиной на критику из-за каминг-аута Журналистка Тартакова заявила, что Касаткина была в растерянности от критики в свой адрес

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дарья Касаткина

Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова рассказала, как первая ракетка России Дарья Касаткина отреагировала на критику общественности из-за каминг-аута. По словам журналистки, Дарья была в растерянности, передает Sports.ru.

Я думаю, она больше была готова не к тому, что будет такая жесткая реакция по личной жизни, а на другие темы — про теннис, про гражданство. И ее это не то чтобы выбило из колеи, а она просто была в растерянности, — заявила Тартакова.

О нетрадиционной ориентации Дарьи Касаткиной стало известно 18 июня. Теннисистка призналась, что у нее есть девушка. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая в июне тоже совершила каминг-аут.

Ранее генеральный директор «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что ведущая Софья Тартакова на неопределенный срок отстранена от работы в эфире. Перед этим Тартакова подвергла жесткой критике шоу «Есть тема!» и ведущего программы Антона Анисимова после выпуска, посвященного нашумевшим высказываниям российских теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева относительно смены спортивного гражданства.