https://static.news.ru/photo/eb03193a-47f3-11ea-ac78-fa163e074e61_660.jpg Светлана Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянка Светлана Кузнецова примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.

О подтверждении спортсменкой своего участия сообщила пресс-служба турнира на странице в Twitter.

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Кузнецова 18 раз выигрывала турниры под эгидой WTA и является двукратной победительницей турниров «Большого шлема».

Ранее Кузнецова проиграла итальянке Камиле Джорджи в матче второго круга Australian Open со счётом 6:3, 6:1.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 8 по 16 февраля.

Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.