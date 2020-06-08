Серена Уильямс рассказала, что всю жизнь сталкивалась с расизмом

https://static.news.ru/photo/d6da8408-a98b-11ea-b504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как сталкивалась с расизмом и дискриминацией.

За всю свою жизнь я столкнулась с множеством различных сложностей. Мне пришлось сталкиваться с неравенством, с расизмом, и, к несчастью, это стало определённого рода нормой для людей с моим цветом кожи, — цитирует Уильямс пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка отметила, что она очень набожная и нашла утешение в вере, которая позволила ей почувствовать себя в безопасности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Уильямс поддержала своего мужа Алексиса Оганяна после его решения выйти из совета директоров компании Reddit. Топ-менеджер решил отдать свою должность афроамериканцу. Оганян является одним из учредителей предприятия. Он объяснил свой поступок желанием не остаться в стороне от протестного движения из-за жестокости американской полиции в отношении афроамериканцев.