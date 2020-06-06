Серена Уильямс поддержала мужа после его ухода из руководства Reddit

https://static.news.ru/photo/6b00eee4-a895-11ea-9ccd-fa163e074e61_660.jpg Серена Уильямс и Алексис Оганян Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитая теннисистка, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс поддержала своего мужа Алексиса Оганяна после его решения выйти из совета директоров компании Reddit.

Having diverse views on any boards is important. So proud of you Alexis. I know Olympia will be too https://t.co/kVUaJZoe7v — Serena Williams (@serenawilliams) June 5, 2020

Топ-менеджер решил отдать свою должность афроамериканцу. Оганян является одним из учредителей предприятия.

Очень важно иметь разнообразные взгляды в любых советах директоров. <...> Я так горжусь тобой, Алексис! — написала спортсменка на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Оганян объяснил свой поступок желанием не остаться в стороне от протестного движения из-за жестокости американской полиции в отношении афроамериканцев.

Темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая 2020 года, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что митинг в память об убитом Джордже Флойде проходил недалеко от администрации президента Соединённых Штатов. Активисты выступали против насилия со стороны полицейских. Некоторые участники пришли на мероприятие с детьми и питомцами. На улицах находились исключительно местные полицейские.