Серена Уильямс поддержала мужа после его ухода из руководства Reddit

Топ-менеджер решил отдать свою должность афроамериканцу. Оганян является одним из учредителей предприятия.
Очень важно иметь разнообразные взгляды в любых советах директоров. <...> Я так горжусь тобой, Алексис! — написала спортсменка на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Оганян объяснил свой поступок желанием не остаться в стороне от протестного движения из-за жестокости американской полиции в отношении афроамериканцев.
Темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая 2020 года, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.
Ранее NEWS.ru сообщал, что митинг в память об убитом Джордже Флойде проходил недалеко от администрации президента Соединённых Штатов. Активисты выступали против насилия со стороны полицейских. Некоторые участники пришли на мероприятие с детьми и питомцами. На улицах находились исключительно местные полицейские.