США

Серена Уильямс поддержала мужа после его ухода из руководства Reddit

10:58, 07 июня 2020
Серена Уильямс и Алексис Оганян Серена Уильямс и Алексис Оганян Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитая теннисистка, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс поддержала своего мужа Алексиса Оганяна после его решения выйти из совета директоров компании Reddit.

Топ-менеджер решил отдать свою должность афроамериканцу. Оганян является одним из учредителей предприятия.

Очень важно иметь разнообразные взгляды в любых советах директоров. <...> Я так горжусь тобой, Алексис!написала спортсменка на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Оганян объяснил свой поступок желанием не остаться в стороне от протестного движения из-за жестокости американской полиции в отношении афроамериканцев.

Темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая 2020 года, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что митинг в память об убитом Джордже Флойде проходил недалеко от администрации президента Соединённых Штатов. Активисты выступали против насилия со стороны полицейских. Некоторые участники пришли на мероприятие с детьми и питомцами. На улицах находились исключительно местные полицейские.

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