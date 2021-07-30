С седьмого матчбола: украинка Свитолина завоевала бронзу в теннисе

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (шестая ракетка мира) выиграла у Елены Рыбакиной из Казахстана (20) в матче за бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио.

Встреча продлилась два часа 28 минут и завершилась победой украинки со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. В решающем сете Рыбакина вела со счётом 4:1, но не смогла удержать преимущество и проиграла пять геймов подряд. Свитолина выиграла встречу с седьмого матчбола.

Таким образом, в копилке сборной Украины стало пять медалей — все они бронзовые.

Ранее в субботу, 31 июля, российская теннисная пара Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани в матче за бронзовые олимпийские медали.