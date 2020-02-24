https://static.news.ru/photo/6f3d561e-571e-11ea-8bf4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рублёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира в Дубае.

Россиянин в первом туре обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 23 минуты.

В следующем матче Рублёв поспорит за выход в четвертьфинал с победителем матча португальца Жуана Соуза с сербом Филипом Крайиновичем. Турнир завершится 29 февраля.

Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, Карен Хачанов занимает 17-е место, писал NEWS.ru.