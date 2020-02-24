Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира в Дубае.
Россиянин в первом туре обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 23 минуты.
В следующем матче Рублёв поспорит за выход в четвертьфинал с победителем матча португальца Жуана Соуза с сербом Филипом Крайиновичем. Турнир завершится 29 февраля.
Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, Карен Хачанов занимает 17-е место, писал NEWS.ru.
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