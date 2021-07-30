Рублёв и Павлюченкова вышли в финал Олимпиады в теннисном миксте

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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова вышли в финал Олимпийского турнира-2020 в Токио в миксте.

В полуфинале они обыграли австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса со счётом 5:7, 6:4, 13:11 на решающем тай-брейке.

За золотые медали российская пара поборется с победителем другого полуфинала, в котором также сыграют россияне: Аслан Карацев/Елена Веснина. Их соперники — сербы Новак Джокович и Нина Стоянович. Встреча начнётся позже в пятницу.

Ранее Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады и поборется за золото в теннисном одиночном разряде. Его соперник — Александр Зверев из Германии, обыгравший Новака Джоковича со счётом 1:6, 6:3, 6:1.