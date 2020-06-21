Рублёв сыграет против Джоковича в финале теннисного турнира в Хорватии

https://static.news.ru/photo/38cee038-b3e5-11ea-8a7b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рублёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал выставочного турнира в Хорватии благодаря победе над немецким спортсменом Александром Зверевым в третьем матче группового этапа.

Рублёв обыграл Зверева со счётом 4:2, 4:1. Россиянин занял первое место в группе В, одержав три победы в трёх матчах. Ранее Рублёв был сильнее серба Данило Петровича и хорвата Марина Чилича.

В финале турнира россиянин сыграет с лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сербом Новаком Джоковичем, который выиграл все матчи в группе А.

Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку.

Также Рублёв говорил, что доволен своими тренировками во время режима самоизоляции, вызванного пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.