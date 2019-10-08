https://static.news.ru/photo/618d70d8-e9e3-11e9-8ce0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Бирюков (справа) Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Российский теннисист Михаил Бирюков найден мёртвым в собственной квартире. Тело обнаружили в ванне. Прибывшая бригада медиков уже не могла помочь спортсмену.

По предварительным данным, 27-летний молодой человек покончил с собой. Силовики проводят проверку по данному факту, передаёт « Комсомольская правда ».

Бирюков дебютировал в профессиональном теннисе в 2009 году. Уже в 2010-м, в возрасте 18 лет, на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре он завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудник полиции покончил с собой в одном из зданий МВД Татарстана. Информацию об этом подтвердили в республиканском управлении министерства.