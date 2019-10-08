Российский теннисист Михаил Бирюков найден мёртвым в собственной квартире. Тело обнаружили в ванне. Прибывшая бригада медиков уже не могла помочь спортсмену.
По предварительным данным, 27-летний молодой человек покончил с собой. Силовики проводят проверку по данному факту, передаёт «
Бирюков дебютировал в профессиональном теннисе в 2009 году. Уже в 2010-м, в возрасте 18 лет, на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре он завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудник полиции покончил с собой в одном из зданий МВД Татарстана. Информацию об этом подтвердили в республиканском управлении министерства.
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