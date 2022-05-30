Российские теннисистки встретятся в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Вероника Кудерметова / Фото Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос». За путёвку в полуфинал спортсменки поспорят в очной встрече.

Кудерметова в своём матче в трёх сетах взяла верх над американкой Мэдисон Кис (1:6, 6:3, 6:1). Касаткина в двух партиях обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2). Обе встречи прошли 30 мая.

Четвертьфинальный матч пройдёт 31 мая. Спортсменки один раз встречались на корте: в марте прошлого года победу одержала Касаткина.

В мужской сетке «Ролан Гаррос» также остались два россиянина. Андрей Рублёв и Даниил Медведев 30 мая проведут встречи в рамках 1/8 финала.