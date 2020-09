«Мир сошёл с ума»: президент Польши оправдывает Новака Джоковича

Первым делом нужно понять, что именно произошло. Новак Джокович в матче четвёртого круга US Open встретился с испанцем Пабло Каррено-Бустой. Играл Новак неважно, его беспокоила травма плеча, матч складывался тяжело, и серб очевидно нервничал. При счёте 5:5 в первом сете он отдал свою подачу, позволив сопернику получить преимущество на финише партии. В этот момент Новак сделал то, что сейчас показывают по новостям во всём мире — откинул мяч в сторону фона. И случайно попал в шею линейному арбитру-женщине.

