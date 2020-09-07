«Мир сошёл с ума»: президент Польши оправдывает Новака Джоковича

На Открытом чемпионате США по теннису, который в этом году проходит без зрителей и с ограниченным числом журналистов, казалось, вообще не может быть никаких скандалов. Но один всё-таки случился, причём не просто скандал, а такой, о котором будут помнить многие годы. Первую ракетку мира, серба Новака Джоковича сняли с турнира за то, что он отбросил мяч и попал в линейного арбитра-женщину. NEWS.ru разбирался, справедливо ли это решение.

Против фактов не попрёшь

Первым делом нужно понять, что именно произошло. Новак Джокович в матче четвёртого круга US Open встретился с испанцем Пабло Каррено-Бустой. Играл Новак неважно, его беспокоила травма плеча, матч складывался тяжело, и серб очевидно нервничал. При счёте 5:5 в первом сете он отдал свою подачу, позволив сопернику получить преимущество на финише партии. В этот момент Новак сделал то, что сейчас показывают по новостям во всём мире — откинул мяч в сторону фона. И случайно попал в шею линейному арбитру-женщине.

"there's no way Novak Djokovic can possibly look any worse this year"



Djokovic: pic.twitter.com/lNakdpAxDD — Eoin Sheahan (@EoinSheahan) September 6, 2020

В результате она повалилась на землю со стонами. К ней тут же подбежали врачи и супервайзер. Женщине начали оказывать помощь, в итоге та смогла прийти в себя и самостоятельно покинуть корт. Но Новака это не спасло. Супервайзер, посовещавшись с судьёй матча, врачом и самим Новаком, решил, что дисквалификация — единственный вариант. С точки зрения правил, решение было верным.

Надо чётко понимать несколько моментов: удар был нанесён судье точно в голову, точнее в шею. Неспортивное поведение очевидно. Причём для Новака это была уже вторая откидка мяча за матч, в первом случае он запулил его в сторону пустых трибун. Оправдывать серба тем, что он сделал это без злого умысла, — очень странно. Естественно, что это так! В теннисе вообще никто никого не бьёт специально, это не смешанные единоборства. Если бы он сделал это специально, его бы не просто сняли с матча и оштрафовали, а дисквалифицировали пожизненно. А может, и завели бы дело.

Сам Новак, кстати, абсолютно не отрицает свою вину и не критикует US Open за решение. Он принёс извинения пострадавшей судье и болельщикам.

Вся эта ситуация оставила меня опечаленным и опустошённым. Я узнал, что с линейной судьёй, и турнир сказал, что, слава Богу, с ней всё нормально. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Абсолютно ненамеренно. Я был абсолютно не прав. Что касается дисквалификации, мне нужно преодолеть своё разочарование и превратить всё это в рост и эволюцию в качестве игрока и человека. Приношу извинения US Open и всем, кого коснулось моё поведение. Я очень благодарен своей команде и семье за поддержку и болельщикам за то, что они всегда со мной. Спасибо, и простите, — написал Новак в Instagram.

Что ещё интересно, все теннисисты, которых спросили об этом инциденте, ответили примерно одинаково: «Новаку ужасно не повезло, но правила есть правила. Он нанёс травму арбитру, у супервайзеров не было выбора».

Джоковича не надо было снимать

Но есть сторонники и другой точки зрения. Джоковича оправдывают несколькими способами. Первый — заявление о том, что женщина симулировала боль, и на самом деле там ничего страшного не случилось. Интересно, что среди сторонников такой точки зрения — президент Польши Анджей Дуда. В Twitter он поставил лайк под постом польского журналиста, который написал следующее: «Джоковича дисквалифицировали за то, что он случайно попал в какую-то женщину, которая рухнула, будто в неё пальнули из базуки. Ничего глупее я сегодня уже не увижу. Мир сошёл с ума».

Второй момент, которым пытаются оправдать серба, — дескать, если бы это сделала Серена Уильямс, Надаль или Федерер — их не стали бы дисквалифицировать, а к Джоковичу предвзятое отношение. Так ли это? Нет, это не так. Серена Уильямс действительно позволяла себе наглое поведение в адрес судей, кричала на них, угрожала, но она не наносила им травм. Что было бы, если бы она не на словах угрожала «запихнуть судье мяч в глотку», а действительно сделала бы это — остаётся только гадать.

Мы поговорили об этой ситуации с известным российским теннисистом Андреем Чесноковым, награждённым орденом мужества за победу в Кубке Дэвиса с Михаэлем Штихом:

Джоковича не надо было снимать. За чудовищный крик этой женщины ей «Оскара» надо дать за актёрскую игру. Ничего страшного там не произошло. Американцы — люди очень педантичные, они не гибкие, с ними невозможно спорить. Но там не за что дисквалифицировать игрока. Сколько раз мяч в кого-то попадал случайно — что, каждый раз всех дисквалифицировать? Тот же Налбандян в 2012 году целенаправленно ударил по стенду, за которым стоял судья, а тут — чистая случайность. Так теннисистов не останется. Не говоря уже о том, что этот турнир теперь полностью осиротел. Теперь там смотреть просто не на кого. Кто там в финале теперь сыграет — Каррено-Буста? Просто ужасное решение супервайзера, — сказал Чесноков.

Такая точка зрения имеет право на существование, и она очень популярна. В любом случае всё уже случилось, и этот скандал фанаты запомнят надолго. Но в чём Чесноков не прав точно — это в том, что турнир стал неинтересным. Наоборот — он стал более интересным, ведь впервые за четыре года у нас появится новый чемпион. В последнее время на «шлемах» побеждали только Федерер, Надаль и Джокович, а теперь шанс появляется у молодых, в частности, у россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Интересно же!