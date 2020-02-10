https://static.news.ru/photo/41445052-4c13-11ea-a6cd-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Потапова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Матч длился 1 час 20 минут и завершился в пользу Потаповой со счётом 6:2, 6:4.

В следующем матче Потапова сыграет с победителем поединка между чешкой Маркетой Вондроушовой и австралийкой Айлой Томлянович.

Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.