Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy.
Матч длился 1 час 20 минут и завершился в пользу Потаповой со счётом 6:2, 6:4.
В следующем матче Потапова сыграет с победителем поединка между чешкой Маркетой Вондроушовой и австралийкой Айлой Томлянович.
Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.
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