Первая ракетка мира выиграла Australian Open

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Предприниматель Алексис Оганян, муж теннисистки Серены Уильямс прокомментировал конфликт Даниила Медведева и судьи по ходу полуфинала Australian Open со Стефаносом Циципасом. Он намекнул на расизм в этой ситуации.

Штраф, возмущения в медиа, карикатуры... Это же всё ещё будет, да? Нет, конечно, ничего не будет. Я не против, чтобы игроки орали на судей — но пусть это будет разрешено...