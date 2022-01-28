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Первая ракетка мира выиграла Australian Open

Австралийка Эшли Барти стала победительницей Australian Open
15:15, 29 января 2022
Первая ракетка мира выиграла Australian Open Эшли Барти Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Австралии 2022 года (Australian Open). Это третья победа австралийки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

В финале 25-летняя спортсменка одолела американку Даниэль Коллинз со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась один час 27 минут.

Австралийка выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2019 году и Уимболдон-2021.

В финале мужского одиночного разряда на Australian Open встретятся Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Поединок состоится 30 января в 13:30 мск.

Ранее сообщалось, что Медведев был оштрафован за то, что во время полуфинального матча Australian Open с греком Стефаносом Циципасом поругался с судьёй. Россиянин был недоволен тем, что арбитр не делал замечания его сопернику за постоянное общение с отцом во время матча. Теннисист получил два штрафа на $12 тысяч.

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