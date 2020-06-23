Первая ракетка мира Джокович заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6facc158-b550-11ea-984f-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: Marko Dimic/XinHua/Global Look Press

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус.

О заболевании теннисиста сообщает Associated Press. У его жены Елены также обнаружен COVID-19, но при этом тесты детей показали отрицательный результат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятилетний мальчик заразился коронавирусом на теннисном турнире Adria Tour в хорватском Задаре, организатором которого являлся первая ракетка мира Новак Джокович.

Этап турнира в Задаре не был доигран из-за обнаружения коронавируса у болгарского теннисиста Григора Димитрова, хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.