Пара скандалов и российский прорыв: как шумел теннис на Олимпиаде

Теннисная часть Олимпиады подошла к концу, и для России она получилась почти триумфальной. До полного восторга не хватило двух матчей, но и без них всё неплохо: золото и два серебра. Подведём итоги теннисной олимпийской недели.

Не сдюжил

Главный герой Олимпиады для России — Карен Хачанов, несмотря на поражение в финале. Сам тот факт, что он в золотом матче оказался — потрясающее достижение для него. Кто-то назовёт его неожиданностью, ведь Карен был лишь 12-м сеянным на Играх, у нас был второй игрок мира Даниил Медведев, но прорыв Хачанова — ничуть не сенсация.

Даниил Медведев Zheng Huansong/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Главное, что надо понимать про нынешний мужской теннис — там сейчас есть всего один игрок, победа над которым почти невозможна — это Новак Джокович. Остальные, особенно первая тридцатка, в хороший для себя день может обыграть каждый каждого. Тем более что Карен Хачанов — талантливый парень в самом расцвете сил (25 лет), который уже был в топ-8 и выигрывал большие титулы. А если учесть ещё недавний четвертьфинал Уимблдона, то можно сделать вывод, что форма Карена позволяла ему на этой Олимпиаде стрелять.

И он выстрелил: прошёл по ходу турнира нескольких очень сильных игроков, вроде Диего Шварцмана и Пабло Каррено-Бусты, показал очень качественный теннис, лучший с 2018 года. Даже форхенд, который барахлил в последние пару лет, здесь работал стабильно и почти без сбоев. Кроме финального матча.

Du Yu/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Поражение от Зверева само по себе не проблема. Немного обидно то, как именно Карен проиграл: он вообще не сыграл в теннис. У него не получалось абсолютно ничего из того, что работало всю неделю: не было подачи, не было игры на задней линии, даже удара слева, который не подводит в плохие дни. Но надо и отдать должное Звереву: он справился с давлением большого матча, что раньше у него получалось далеко не всегда. Он вышел на финал фаворитом и уверенно подтвердил свой статус.

Медали после декрета

Отдельный герой Олимпиады — Елена Веснина. Она всего пять месяцев назад вышла из декрета, а здесь взяла медаль. Увы — всего одну, хотя могла две. В женской паре с Вероникой Кудерметовой они уступили в матче за бронзу бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани, хотя имели четыре матчбола на решающем тай-брейке. Им достаточно было выиграть один мяч при счёте 9:5, но они проиграли шесть подряд и уступили 9:11. Представить, насколько это обидно и больно, просто невозможно.

Затем в смешанном парном разряде с Асланам Карацевым Елена также вышла в финал. И там тоже у них был матчбол. И они тоже проиграли — но хотя бы своим соотечественникам Андрею Рублёву и Анастасии Павлюченковой. Должно быть не так обидно, но упустить шанс сначала на бронзу, а потом и на золото — это в любом случае оставляет осадок. Наверное.

Аслан Карацев, Елена Веснина Du Xiaoyi/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Веснина — в любом случае герой. Она в 35 лет вернулась в тур после родов и добилась таких успехов. А ведь в этом году были ещё финалы «Ролан Гаррос» (с Карацевым) и Уимблдона (с Кудерметовой). Их она тоже проиграла. Но чтобы проиграть финал, в него надо сначала выйти.

Таким образом, в теннисе у России золото и два серебра Олимпиады, что может считаться очень хорошим результатом. Реализуй наши девушки матчбол в матче за бронзу, он был бы прекрасным. Выиграй Карен у Зверева — идеальным. Но даже три медали — больше, чем ожидалось.

Два скандала

К сожалению, не обошлось на теннисной Олимпиаде и без ситуаций, которые обсуждают со знаком минус. Первая — это адские погодные условия, на которые игроки жаловались громко и отчаянно. Дело в том, что первые четыре дня матчи ставили на дневное время, когда в Токио плюс 40 и душно. Играть в таких условиях — почти смерти подобно.

Несколько теннисистов снялись, а когда испанке Пауле Бадосе стало плохо прямо на корте, организаторы решили-таки пойти навстречу игрокам и в последние дни ставили матчи на вечер. Говорят, что в этом есть заслуга и Новака Джоковича, который своим авторитетом давил на организаторов и добился своего.

Пауле Бадосе из Испании помогают покинуть корт в инвалидной коляске Seth Wenig/AP/ТАСС

Связан с Джоковичем и один неприятный момент. Он ведь приехал на Игры в Токио за одиночным золотом, он говорил об этом публично, но зачем-то заявился ещё и на микст с Ниной Стоянович. В итоге силы кончились в самый ответственный момент — при счёте 6:1, 3:2 в свою пользу в полуфинале со Зверевым.

Он буквально перестал бегать, отдал тот матч вообще без борьбы (1:6 в решающем), затем проиграл полуфинал в миксте, проиграл матч за бронзу в «одиночке», а с бронзовой встречи в миксте вообще снялся. Подставив таким образом Стоянович, для которой, вероятно, это был вообще единственный шанс в жизни на олимпийскую медаль. Новака за это решение нещадно критиковали, он объяснил всё травмой. Ситуация действительно выглядит не слишком симпатично, но Новак — абсолютный король тенниса в последние годы, и если кто-то может себе позволить ошибиться раз в год, то это он.