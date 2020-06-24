Андрей Ольховский, пик теннисной карьеры которого пришёлся на последнее десятилетие прошлого столетия, дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором прокомментировал последние события в мире тенниса, постепенно — но не беспроблемно — возвращающегося к обычной жизни после длительной коронапаузы.

«Если спортсмен всего опасается, пусть сидит и ждёт, пока появится вакцина»

— Самая горячая новость — положительный тест на COVID-19 у Новака Джоковича, организовавшего серию выставочных турниров в Сербии и Хорватии. Как такое могло произойти? Не поторопились ли теннисисты с выходом на корты после длительного карантина?

— На мой взгляд, нет, не поторопились. Ведь дело в том, что вирус, скорее всего, будет с нами на протяжении какого-то времени, и такая история, в которую попал Новак Джокович, может случиться со всяким. Вопрос только в том, в какой форме это произойдёт и насколько наша медицина готова к этому. Основная проблема в том, что никто не знал, как с этим бороться, к тому же недостаточно мест для инфицированных было в госпиталях — это на мой взгляд — не погружённого в медицинские вопросы человека. Если сейчас эти проблемы решены, то логично, что постепенно всё должно возвращаться к привычному ритму жизни.

— Получилось так, что Джокович яростно протестовал против обязательной вакцинации профессиональных теннисистов, но по злой иронии судьбы стал одним из первых инфицированных в ATP-туре (ATP — Ассоциация теннисистов-профессионалов. — NEWS.ru). Как считаете, следует ли сделать обязательной процедуру вакцинации для теннисистов, да и вообще всех профессиональных спортсменов?

— Это очень сложный вопрос. Никто не сомневается, что перед началом турнира и по ходу Джокович, как и другие участники, проходил тестирование, и результаты сначала были отрицательными. Но кто-то один ранее подхватил инфекцию, прошёл инкубационный период, и вирус успел перейти к другим теннисистам. Чрезвычайно сложно уследить за тем, как распространяется болезнь, тем более что её симптомов может и не быть. Поэтому стопроцентной гарантии безопасности нет.

Новак Джокович Marko Dimic/XinHua/Global Look Press

— Между тем уже объявлено, что Открытый чемпионат США состоится в привычные сроки — в конце августа, примерно через месяц планируется провести перенесённый с конца мая «Ролан Гаррос». Такие эпизоды, как с Джоковичем, ставят под угрозу организацию и проведение турниров Большого шлема?

— Если не ошибаюсь, US Open организаторы намерены провести без зрителей. Поэтому основная задача сведётся к регулярному тестированию самих игроков. Ведь все заинтересованы в том, чтобы провести этот турнир. Если будет организован отдельный транспорт, группу людей можно изолировать от внешних контактов, и у всех внутри этой группы будут отрицательные тесты, то шансы заразиться по ходу турнира будут минимальными. Впрочем, такая опасность существует всегда, но она, как я уже сказал, есть и сейчас, и скорее всего, будет, например, через год.

— С аналогичными проблемами нынче столкнулся российский футбол: матчи премьер-лиги оказались под угрозой срыва ввиду имевших место вспышек коронавируса в нескольких клубах. Но теннису, наверное, чуть проще фиксировать эти проблемы, поскольку это не командный вид спорта?

— Могу ответить известной поговоркой: волков бояться — в лес не ходить. Если спортсмен всего опасается, то пусть сидит и ждёт, пока появится вакцина. Но я уверен, что 95 процентов спортсменов будут выступать в условиях, когда придётся принимать определённые риски. Кто-то, конечно, не захочет, но выбора-то особого нет. Либо никаких гарантий, отсутствие игр и, как следствие, заработков игроков — и тогда теннис окончательно умирает, либо всё-таки выступаем. И это касается любого вида спорта — футбола, баскетбола, регби и так далее. Мы все находимся, можно сказать, в одном вагоне поезда. Кто-то, видимо, не избежит заражения этим вирусом и переболеет — что тут сделаешь? Так что, участвовать в турнирах или нет — это личный выбор каждого спортсмена.

«Не совсем правильно предлагать благие идеи, но устраивать поборы с игроков»

— Насколько сложно будет теннисистам после окончания US Open перестраиваться на другое покрытие и играть «Ролан Гаррос» в непривычные сроки, если грунтовый сезон был полностью отменён из-за пандемии?

— Опять же, это будет выбор каждого конкретного теннисиста. А вариантов сейчас особо нет. Если речь идёт не о десятке ведущих теннисистов, каждый из которых заработал достаточно, чтобы целый сезон просидеть без доходов, то для остальных это вопрос жизненно важный. Ведь в теннисе нет никаких гарантированных денег: если ты играешь — зарабатываешь, не играешь — только тратишь. Сейчас ситуация такова, что с марта по август, когда должны возобновиться официальные турниры, теннисисты сидят вообще без каких-либо доходов. Ни страховок, ни каких-то других выплат — ничего нет. Попробуйте посидите без работы почти полгода — а ведь за всё платить надо. И когда потом вам предлагают выбор — либо играете с каким-то риском, либо не играете вовсе — естественно, подавляющее большинство остановятся на первом варианте.

imago sportfotodienst /www.imago-images.de/Global Look Press

— Ещё в начале апреля всё тот же Джокович предлагал организовать материальную помощь для теннисистов с низким рейтингом. Хорошая идея?

— Я слышал об этих предложениях Новака. К этой акции вроде бы выразили готовность присоединиться другие топ-теннисисты: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль. Действительно, почему бы не присоединиться, если по опубликованным данным тот же Федерер вышел на первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов с доходом более 100 млн евро. Но суть этого предложения оставляла вопросы. Потому что теннисисты, находящиеся на верхушке рейтинга ATP, должны были скинуться на благие цели по 30 тысяч евро. Разумеется, для людей с многомиллионными доходами это совсем скромная сумма. А игрокам, занимающим места в шестом или восьмом десятке рейтинга, предлагалось отстегнуть по пять тысяч евро. Но для них это весьма существенные деньги! Вот если бы Джокович сказал, что готов выделить эти заявленные три миллиона на нужды низкорейтинговых теннисистов только из своего кармана, то все захлопали бы в ладоши и закричали, какой Новак хороший и какой он молодец. А предлагать на первый взгляд благие идеи, но при этом устраивать поборы с других игроков — это не совсем правильно. Наверное, лучше было бы обратиться за помощью в фонд ATP, который в итоге позже и оказал такую материальную помощь теннисистам, имеющим низкий рейтинг.

— Каково ваше мнение о другой инициативе — по объединению мужского и женского туров, ATP и WTA (Женской теннисной ассоциации)? Что даст мировому теннису это объединение?

— Нужно прежде всего понять, какие цели оно преследует. На мой взгляд, во главу угла ставится централизованное управление мировым теннисом и более целенаправленное привлечение спонсоров под мужские и женские турниры. На сегодняшний день мы имеем два продукта с разной стоимостью: мужской и женский теннис. Призовые могут быть примерно одинаковыми только на четырёх турнирах Большого шлема, тогда как на остальных у мужчин гонорары заметно выше. И это вполне логично. Когда вы приходите в магазин, то видите, что у одного продукта цена выше, чем у другого. Невозможно затрачивать разные деньги и вкладывать различные усилия в создание какого-то продукта, а потом продавать его везде по одинаковой цене. Иными словами, если речь идёт об общем управлении мужским и женским турами — я за. Если же говорится о выравнивании призовых фондов мужских и женских турниров — очень сильно сомневаюсь в обоснованности такого решения. За более высокие гонорары в мужском теннисе говорит даже продолжительность матчей и количество сыгранных геймов — женщины находятся на корте гораздо меньше времени.

«В ресторанах люди держат дистанцию в полтора метра — нет проблем сделать это и на теннисном матче»

— Кстати, об изменениях в регламенте проведения матчей. Мы видим, как в футболе после длительной паузы и с учётом не лучших физических кондиций игроков разрешено каждой команде проводить по пять замен, а в кубковых матчах в случае ничейного счёта в основное время отменено дополнительное — сразу пробивается серия пенальти. В теннисе возможны подобные изменения в правилах?

— На выставочных турнирах сеты играются в сокращённом формате — не до шести выигранных геймов, а до четырёх. Такое мы видели и на туре Джоковича, и на турнирах Патрика Муратоглу во Франции. Это интересные эксперименты и форматы матчей при нынешней ситуации. Не исключено, что в будущем при определённых условиях какой-то из этих форматов и будет применён в официальных турнирах.

Стефанос Циципас Antoine Couvercelle / Panoramic/Global look Press

— Федерер ещё весной, до коронавирусной паузы объявил, что пропустит нынешний сезон из-за операции на колене и желания полностью восстановиться после хирургического вмешательства. А Джокович сумеет быстро восстановиться и набрать форму к рестарту сезона?

— Не вижу никаких проблем. Если он перенесёт инфекцию без каких-либо осложнений, то уже через две-три недели сможет вернуться к полноценным тренировкам. Сейчас ещё июнь, а первые турниры намечены на середину августа. Так что времени у Новака более чем достаточно.

— А как дела у ведущих российских теннисистов? Чего ждать от Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова после возобновления сезона?

— Даже если бы я постоянно видел, как они набирают форму, прямо сейчас это не так важно. Всё по той же причине — до первого турнира ещё почти два месяца, то есть уйма времени, чтобы подготовиться, войти в форму и выйти из неё. Более или менее ясной ситуация станет в августе.

— Некоторое время назад появилась информация, что в июне в подмосковных Химках должен состояться выставочный турнир с участием практически всех топовых российских теннисистов...

— Знаете, мне очень не нравится, когда что-то активно рекламируется, а потом на самом деле ничего не происходит. Вот и этого турнира не было. Заявленный на эти соревнования Рублёв в то же самое время участвовал в туре Джоковича, Медведев, чьё участие в химкинском турнире тоже анонсировалось, по имеющейся информации, тоже находился за пределами России. Хачанов пока только тренируется — но мы же видели все эти имена в списке участников турнира?

— То есть с рекламой этого турнира в Подмосковье, мягко говоря, поторопились?

— Мягко говоря, наверное, было несколько иное. Хотя давайте не будем развивать эту тему. Пускай это будет на совести тех, кто допустил такую ситуацию.

Андрей Ольховский aolkhovskiy.com

— Каким, на ваш взгляд, будет теннис после коронапаузы? Повлияет ли на него отсутствие зрителей на трибунах?

— Не думаю, что будут какие-то изменения. Единственное, на первых порах могут быть достаточно серьёзные ограничения в плане соблюдения санитарных норм. К примеру, почему тот же Джокович не хотел ехать на US Open? Потому что выдвигались требования, чтобы его сопровождал всего один человек, все проживали в одном месте, недоступном для внешнего мира. И никому никуда не позволялось выходить. Многих это не устраивало, но как раз Новак может себе позволить не поехать на турнир Большого шлема в Америку. А что касается зрителей, думаю, какое-то их минимальное количество на трибунах во время официальных теннисных матчей вполне допустимо. Не вижу проблем, если организаторы примут решение заполнить трибуны, скажем, на 25 процентов. Или даже чуть больше. Сейчас мы видим, что на играх российских футбольных команд зрители в небольшом количестве присутствуют — так почему такого не может быть на теннисе? И если на том же «Ролан Гаррос» намерены пускать людей на трибуны, при том что они будут дисциплинированно соблюдать все требования, то почему не проводить матчи со зрителями? В ресторанах же все соблюдают правило дистанцирования минимум на полтора метра — думаю, нет проблем выполнить его и во время теннисного матча.