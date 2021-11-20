Не похож сам на себя: Медведев проиграл в финале Итогового турнира ATP

Даниил Медведев потерпел поражение в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходившем в Турине. Вторая ракетка мира в двух партиях уступил Александру Звереву и не смог второй год подряд завоевать почётный трофей. Встреча завершилась со счётом 6:5, 6:4 в пользу немца, а на пресс-конференции российский спортсмен посетовал на ментальные проблемы.

Накануне у болельщиков был повод ощущать небольшое разочарование, покидая трибуны арены «Пала Альпитур» в Турине. Перспектива увидеть очередную серию эпического противостояния Даниила Медведева и Новака Джоковича наверняка привлекала множество фанатов, но их надеждам не суждено было сбыться. Если россиянин без особых проблем справился с Каспером Руудом, то серб второй раз за год уступил Александру Звереву. Сначала немец победил в полуфинале Олимпиады в Токио, а затем повторил успех в плей-офф Итогового турнира ATP.

Александр Зверев Luca Bruno/ТАСС

Правда, даже это не позволяло Звереву считаться фаворитом. Ведь ему предстояло встретиться с одним из своих самых неудобных соперников, который ещё и провёл самый яркий сезон в карьере. В 2021 году Медведев окончательно доказал, что является одним из сильнейших теннисистов планеты на данный момент. По большому счёту, это стало понятно ещё во время Australian Open, но тогда многих могло ввести в заблуждение обескураживающее поражение в финале, заставившее сомневаться в его способности сохранять спокойствие в ключевых матчах. Но в Нью-Йорке он расставил все точки над i и продемонстрировал практически идеальное выступление, буквально «размазав» по корту самого Джоковича. И это в тот момент, когда серб находился в шаге от календарного Шлема.

«Мастерс» в Париже хоть и не завершился в Медведева, но показал, что россиянин находится в отличной форме, и уже успел отойти от празднования триумфа на US Open. А окончательно это стало понятно в Турине. Россиянин хоть и испытал небольшие проблемы на групповой стадии и все три раза был вынужден провести по три сета, но обошёлся без поражений и продлил свою беспроигрышную серию на Итоговом турнире. С учётом прошлогоднего розыгрыша действующий победитель соревнований не уступал на протяжении девяти матчей.

Что касается очной дуэли, то здесь ситуация была двоякой. С одной стороны, Зверев выиграл у Медведева в пяти из 11 встреч, но его последний успех был датирован 2019 годом. В следующих пяти матчах россиянин неизменно оказывался сильнее, причём дважды не позволил противнику взять ни сета. Самым же напряжённым получилось их противостояние, прошедшее пять суток назад. В первом сете всё решила единственная осечка Александра на своей подаче, а два последующих дошли до тай-брейка. В решающий момент удача была на стороне Даниила.

Можно было предположить, что Медведев будет иметь определённое преимущество в финале. Всё же встреча с Руудом не только прошла днём, но и сложилась относительно просто для второй ракетки мира. В то же время Зверев был вынужден провести на корте 2 часа 29 минут и лишь ближе к полуночи сумел закончить сражение с Джоковичем. Таким образом, немец не только затратил значительно больше как физических, так и моральных сил, да ещё и имел значительно меньше времени на восстановление. Тем не менее на деле всё сложилось иначе. Даниил действовал на удивление пассивно, в то время как Александр с ходу начал демонстрировать теннис высочайшего уровня.

В первую очередь, это касалось подачи, стабильность которой и стала ключевым фактором в стартовом сете. Зверев практически не мазал первым мячом (72%), создавая колоссальные проблемы для Медведева. Россиянин был вынужден отходить к рекламным баннерам, чтобы иметь шанс справиться с «выстрелами» визави, но даже это не помогало ему возвращать мяч в корт. В общей сложности он выиграл всего пять из 25 розыгрышей на приёме и позволил Александру исполнить четыре эйса. В подобных условиях надеяться заработать брейк практически не приходилось.

Чего нельзя сказать о Звереве, который только в первом сете трижды был близок к тому, чтобы взять гейм на приёме. И в этом ему помогал сам Медведев, чья неуверенная подача вкупе с безыдейностью и нежеланием работать первым номером развязывали оппоненту руки. Даниил не был похож сам на себя и зачастую ограничивался обычными отыгрышами, ожидая ошибок от соперника. И тот хоть и был небезгрешен (девять невынужденных), но своими активными действиями с лихвой компенсировал это. Он записал на свой счёт девять активно выигранных мячей, в то время как оппонент лишь один. А самым ярким стал отрезок в начале партии, в ходе которого он записал на свой счёт 12 из 13 очков.

В итоге Медведев отдал первый сет с минимальной разницей (4:6) и оказался в сложном положении. Зверев явно пребывал в отличном настроении и играл почти идеально, а второй ракетке мира было необходимо как можно быстрее перехватывать инициативу. Иначе он вполне мог повторить судьбу соотечественника Карена Хачанова, так же безропотно уступившего немцу в финале Олимпийских игр. Однако начало второй партии сложилось ещё плачевнее. Если в предыдущей Даниил сумел взять хотя бы первый из геймов на подаче, то во втором с ходу позволил визави сделать брейк.

Даниил Медведев Luca Bruno/ТАСС

Россиянин вновь оказался в роли догоняющего, но даже это не заставило его взять себя в руки и полноценно включиться в борьбу. Долгое время он казался абсолютно демотивированным, а себя самого начал напоминать лишь ближе к середине второго отрезка встречи. Резко возросло число активно выигранных мячей (14), стали проходить подачи навылет (три), но остановить Зверева уже было практически невозможно. Под давлением немец стал выступать ещё надёжнее, свидетельством чему стали аж 12 «виннеров» при всего шести невынужденных ошибках.

Зверев вполне мог взять встречу и на приёме, но Медведев всё же собрался и заставил противника отсрочить празднование. Правда, ненадолго. С первого же матчбола Александр взял решающий гейм и стал двукратным победителем Итогового турнира ATP — 6:4, 6:4. Ранее он первенствовал на соревнованиях 2018 года.

Александр Зверев Luca Bruno/ТАСС

Пытаясь объяснить свою неудачу в финале, Медведев признал, что помешать выступить на привычном для себя уровне ему помешали психологические проблемы.

В полуфинале я подавал лучше, чувствовал себя замечательно. Сложно сказать, что случилось сегодня. Я не был на 100% ментально готов, возможно, что-то и с состоянием. Понятно, что на таких быстрых кортах это очень важно. Саша — классный игрок, дважды сделал брейк. Если кто-то подаёт, как Саша, то он скорее всего выигрывает. Сегодня подача была ключом, он это сделал лучше, — заявил Медведев на пресс-конференции.

Россиянин не исключил, что причинами сложностей с подачей могли быть как психология, так и проблемы с плечом. При этом он отметил, что по ходу противостояния пытался подобрать ключи к сопернику.

Каждый раз пытаешься сделать что-то иначе. Мы оба думали об этом. Возможно, из-за этого я дважды проиграл подачу. Это интересный опыт для меня. В этот раз он выиграл, в следующий раз я попробую что-то изменить, чтобы победить, — заключил отечественный спортсмен.

Так Медведев на минорной ноте завершил сезон в одиночном разряде, в ходе которого укрепился в статусе второго сильнейшего теннисиста мира на планете. Однако уже спустя несколько дней у него будет шанс поднять себе настроение. 25 ноября стартует розыгрыш Кубка Дэвиса, в рамках которого Даниил будет защищать цвета сборной России. На групповой стадии отечественная команда сразится с Испанией и Эквадором.