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«Не надо войны пожалуйста»: теннисист Рублёв оставил «месседж» после победы

Российский теннисист Рублёв призвал прекратить войну после выхода в финал турнира в Дубае
18:59, 25 февраля 2022
«Не надо войны пожалуйста»: теннисист Рублёв оставил «месседж» после победы Андрей Рублёв Фото: Mathias Schulz/Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), оставил антивоенный «месседж» на камере после победы над поляком Хубертом Хуркачем (11). Видео было опубликовано на странице Tennis TV в Twitter.

No war please, — написал он. (Не надо войны, пожалуйста, — прим. NEWS.ru).

Встреча проходила на турнире ATP в Дубае, россиянин выиграл у Хуркача со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5). В финале он сыграет с победителем матча между канадцем Денисом Шаповаловым и чехом Иржи Веселы.

Ранее в пятницу, 25 февраля, стало известно, что «Формула-1» отменила Гран-при России в 2022 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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