«Не надо войны пожалуйста»: теннисист Рублёв оставил «месседж» после победы
Российский теннисист Рублёв призвал прекратить войну после выхода в финал турнира в Дубае
Михаил Потапов
Михаил Потапов
18:59, 25 февраля 2022
Андрей РублёвФото: Mathias Schulz/Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), оставил антивоенный «месседж» на камере после победы над поляком Хубертом Хуркачем (11). Видео было опубликовано на странице Tennis TV в Twitter.
No war please, — написал он. (Не надо войны, пожалуйста, — прим. NEWS.ru).