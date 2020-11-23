Министр спорта поздравил Медведева с победой на турнире ATP

https://static.news.ru/photo/2ed5795a-2d90-11eb-b7dc-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава российского Министерства спорта Олег Матыцин прокомментировал победу теннисиста Даниила Медведева на итоговом турнире ATP. По словам руководителя ведомства, спортсмен показал выдающийся результат.

Ранее стало известно, что Медведев в финальном матче разобрался с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. На «харде» Лондона россиянин одержал пять побед в пяти матчах. Вместе с престижным титулом он получил максимальное количество рейтинговых очков (1500) и призовые деньги — $2,238 млн.

Матыцин подчеркнул, что Медведев на турнире полностью реализовал свой потенциал. Министр напомнил, что российский спортсмен на пути к победе одерживал верх над грандами мирового тенниса, в числе которых были Новак Джокович и Рафаэль Надаль. А результат финального матча стал яркой точкой завершившегося сезона.

Здорово, что в итоговом турнире ATP принимал участие ещё один россиянин Андрей Рублёв. Сегодня в двадцатке лучших теннисистов мирового рейтинга находятся трое россиян — помимо Медведева (4) и Рублёва (8) также Карен Хачанов (20). Это говорит о высоких позициях российского тенниса. Желаю всем нашим теннисистам здоровья и новых больших побед в карьере! — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, Медведев после победы на итоговом турнире ATP назвал себя самым счастливым человеком на свете.